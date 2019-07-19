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Пензенский рецидивист зарезал бывшего сокамерника

19 июля в 14:47 258 просмотров
, кражу и уклонение от административного надзора.

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33-летнего жителя Пензы осудили за убийство приятеля, кражу и уклонение от административного надзора.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, бывший заключенный был дома у своего 37-летнего сокамерника, они выпивали. Приятели поссорились, пензенец схватил нож и несколько раз вонзил его в хозяина жилища, когда тот упал, гость продолжил избивать его ногами. Потерпевший скончался на месте происшествия. После мужчина взял из квартиры мертвого друга 6500 рублей, планшет, мобильный телефон и убежал.

Тело погибшего спустя две недели обнаружили знакомые.

Во время следствия выяснилось, что помимо этого, пензенец уклонился от административного надзора и не пришел в полицейский участок, чтобы отметиться после отбывания наказания.

Мужчина признал свою вину. Ему назначили девять лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Пензенец попытался обжаловать приговор, но он остался без изменения. Решение вступило в законную силу.


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