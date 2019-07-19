Госзакупки сделают доступнее для малого и среднего бизнеса

Правительство России подготовило поправки в федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в соответствии с которыми будет упрощен доступ малого и среднего бизнеса к закупкам компаний с государственным участием.

«Сегодня, по действующему закону, требования к оформлению такой заявки устанавливает заказчик, и устанавливает что хочет. У разных заказчиков они сильно различаются, причем речь идет о закупках одинаковых товаров. К тому же, зачастую запрашивается избыточное количество документов. И предприниматели просто не успевают все справки, сертификаты, выписки подготовить. Это, безусловно, снижает количество участников. А если говорить прямо, это просто барьер для предпринимателей, чтобы ограничивать конкуренцию», — сказал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Также планируется установить перечень документов, которые заказчики вправе потребовать в составе заявки от участников закупки, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба правительства России.