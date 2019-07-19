На отечественные ягоды установят льготную ставку НДС

18 июля Государственная Дума рассмотрела в первом чтении законопроект о снижении НДС для отдельных видов плодово-ягодной продукции, в том числе — винограда.

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, ставка будет снижена с 20 до 10%.

«Эта норма позволит отечественным производителям увеличить объемы оборотных средств и направить их на закладку новых садов», — отметил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

По его словам, количество ввозимой продукции превышает собственное производство более чем в полтора раза. Новая мера позволит создать дополнительные условия для импортозамещения.

В этой связи предлагается предоставить правительству право сформировать перечень плодов и ягод, выращиваемых в России, которые будут попадать под льготное налогообложение.

«Таким образом, мы не будем давать эту льготу на ввоз импортной продукции», — уточнил председатель Государственной Думы.

Вячеслав Володин добавил, что скоро будет рассмотрен вопрос о повышении НДС для пальмого масла — с 10 до 20%. Полученные средства планируется направить, в частности, на поддержку производства отечественной молочной продукции.