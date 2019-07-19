Доллар подорожал до 62,86 руб

По данным Банка России, курс доллара вырос с 62,8286 руб. до 62,8666 руб., курс евро вырос с 70,6068 руб. до 70,7941 руб.
Золото будет стоить 2 904,57 рублей за грамм, серебро — 32,98, платина — 1 732,17, палладий — 3 076,28 руб./гр.
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Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 20 июля.
По данным Банка России, курс доллара вырос с 62,8286 руб. до 62,8666 руб., курс евро вырос с 70,6068 руб. до 70,7941 руб.
Золото будет стоить 2 904,57 рублей за грамм, серебро — 32,98, платина — 1 732,17, палладий — 3 076,28 руб./гр.
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