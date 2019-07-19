Россия и Беларусь заключили несколько соглашений о сотрудничестве

Во время форума в Санкт-Петербурге российские и белорусские регионы заключили более 350 соглашений, направленных на углубление экономического сотрудничества.

Владимир Путин высоко оценил итоги и перспективы сотрудничества двух государств, сообщает пресс-служба кремля.

«Белоруссия для нас ближайший союзник и стратегический партнёр, отношения с которым строятся на принципах добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг друга», — отметил Президент России.

Он отметил, что в прошлом году российско-белорусский товарооборот вырос почти на десять процентов и достиг 30,5 миллиарда долларов. На Россию приходится около половины всего объема внешней торговли Белоруссии.

Также в рамках форума встречу провели российский дипломат Валентина Матвиенко и белорусский государственный деятель Михаил Мясникович, сообщает marimedia.ru.

Валентина Матвиенко подчеркнула важность гуманитарной составляющей российско-белорусского взаимодействия для дальнейшего формирования Союзного государства.