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Белозерцев о нацпроектах: Каждая копейка должна работать на результат

19 июля в 15:48 236 просмотров
, как достигаются поставленные задачи, обсудили в правительстве региона 19 июля.

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В Пензенской области реализуются 50 региональных программ по 12 национальным проектам. То, как достигаются поставленные задачи, обсудили в правительстве региона 19 июля.

Губернатор Иван Белозерцев обратил внимание руководителей муниципалитетов на необходимость четкого выполнения плана реализации нацпроектов.

«До конца года нужно выполнить весь объем работ. Каждая копейка должна работать на результат. Все возникающие проблемы решайте оперативно, организуйте контроль», — отметил глава региона.

По данным пресс-центра облправительства, в рамках национального проекта «Демография» в 2019 году планируется построить несколько детских садов, возвести пристрои к уже существующим. По нацпроекту «Здравоохранение» будут приобретены 12 модульных зданий фельдшерско-акушерских пунктов, два передвижных флюорографа, построено одно здание офиса врача общей практики, оснащены медицинским оборудованием детские поликлиники и детские поликлинические отделения.

По нацпроекту «Образование» IT-колледж и Пензенский колледж современных технологий переработки и бизнеса оснастят 10 мастерских современным оборудованием. Планируется отремонтировать 12 спортивных залов в сельских школах. В 2020 году будет создан центр повышения квалификации педагогов в Пензе с филиалами в Кузнецке и Сердобске. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» уже сданы 22 объекта.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/natsionalnye-proekty/172568/

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