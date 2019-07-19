На благоустройство Чемодановки направят 100 млн руб (видео)

По словам врио главы администрации Чемодановского сельсовета Николая Кузнецова, до 2025 года в населенном пункте будут выполнены работы по созданию комфортной городской среды.

Как сообщает пресс-центр облправительства, общая сумма работ — порядка 100 млн рублей. Они пойдут на ремонт дорог и дворов, реконструкцию общественных мест, скверов, школы, участкового пункта полиции и др.

Работы по благоустройству зоны отдыха «Для всей семьи» уже выполнены: оборудована плоскостная многофункциональная спортивная площадка с тренажерами, установлены трибуны, заасфальтированы пешеходные дорожки.

В парке культуры и отдыха «Центральный» реконструкцию завершат к концу года. Здесь появятся новые скамейки, тропинки, освещение, велодорожка. Будут посажены цветы, деревья, установлены малые архитектурные формы, в центральной части парка разместят скульптуру «Валенки».

Идет ремонт школы, работы завершат к середине августа. В конце июля сделают и одну из главных дорог села — по ул. Фабричной.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».