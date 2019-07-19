Белозерцев: Мы не должны уступать другим регионам по реализации нацпроектов
Онлайн-брифинг с министром спорта Пензенской области Григорием Кабельским
В Пензенской области выявили высокое содержание паразитов в почве
Прага впечатляет, но она такая неоднозначная — отзыв о путешествии от Ксении Козырь
Наши новости
Нюша сверкнула ягодицами, порассуждав об экологии
Лобода в наряде с гигантским декольте рассказала о своих страхах
Тина Канделаки впервые показала грудь. ФОТО
«Как Дюймовочка!» Валерия шокировала поклонников фигурой в купальнике
В центре Пензы столкнулись две легковушки
«Давно пора знак поставить». Пензенцы обсуждают ДТП на ул. Аустрина
«Снова поплыли». Пензенцы рассказали о гигантских лужах
Семенович в топе с откровенным декольте научила «показывать зубки»
Пензячка рассказала о разрухе на ГПЗ-24
Пензячка купила пончик с пушистой начинкой

Родившая Тодоренко похвасталась идеальным прессом в откровенном купальнике

19 июля в 15:45 200 просмотров
, а звезда уже успела накачать пресс.

" data-title="Родившая Тодоренко похвасталась идеальным прессом в откровенном купальнике — Пенза-пресс, рунет за день">

Телеведущая Регина Тодоренко недавно стала женой исполнителя Влада Топалова и родила ему ребенка. После родов прошло не так много времени, а звезда уже успела накачать пресс.

Своей формой Регина похвасталась в Instagram-аккаунте. Она опубликовала снимок в откровенном розовом купальнике. Позади нее — голубой океан, а на плечах развевается белоснежная рубашка. В описании к фото телеведущая рассказала, что они с Владом Топаловым отдыхают в Греции на острове Крит.

Поклонники в комментариях отметили, что Регина очень быстро восстановилась после родов. «Ого! На животе — кубики», «классно как, идеальная фигура», «ну что за ведьма! Как можно было так быстро восстановиться после родов и вернуть фигуру в идеальное состояние», — писали фоловеры.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/reginatodorenko/?igshid=h8bsvaypnreg

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...