Родившая Тодоренко похвасталась идеальным прессом в откровенном купальнике

Телеведущая Регина Тодоренко недавно стала женой исполнителя Влада Топалова и родила ему ребенка. После родов прошло не так много времени, а звезда уже успела накачать пресс.

Своей формой Регина похвасталась в Instagram-аккаунте. Она опубликовала снимок в откровенном розовом купальнике. Позади нее — голубой океан, а на плечах развевается белоснежная рубашка. В описании к фото телеведущая рассказала, что они с Владом Топаловым отдыхают в Греции на острове Крит.

Поклонники в комментариях отметили, что Регина очень быстро восстановилась после родов. «Ого! На животе — кубики», «классно как, идеальная фигура», «ну что за ведьма! Как можно было так быстро восстановиться после родов и вернуть фигуру в идеальное состояние», — писали фоловеры.