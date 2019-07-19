Белозерцев: Мы не должны уступать другим регионам по реализации нацпроектов
Онлайн-брифинг с министром спорта Пензенской области Григорием Кабельским
В Пензенской области выявили высокое содержание паразитов в почве
Прага впечатляет, но она такая неоднозначная — отзыв о путешествии от Ксении Козырь
Наши новости
Кувайцев рассказал жителям Зари и Нефтяника о развитии инфраструктуры
Абоненты «ТНС энерго Пенза» стали чаще пользоваться онлайн-сервисами
В Пензе пройдет конференция Союза женщин России
За первый месяц лета в Кузнецке преобразились 8 дорог
Яма растет. Пензенец рассказал о провалившейся дороге на ул. Тухачевского
Поцеловались. В Мокшане столкнулись легковушка и «буханка»
После салюта в День города пензенцы смогут добраться домой на автобусах
В Пензе пройдет летний праздник мультсериалов
7 сервисов, которые нужны каждому предпринимателю
Пензенцам напомнили о запрете купаться в водоемах в черте города

В «Дамате» наградили победителей конкурса среди семей

19 июля в 16:00 176 просмотров
«Дамате» подвела итоги фотоконкурса, организованного среди сотрудников и приуроченного ко Дню семьи, любви и верности.

" data-title="В «Дамате» наградили победителей конкурса среди семей — Пенза-пресс, рунет за день">

«Дамате» подвела итоги фотоконкурса, организованного среди сотрудников и приуроченного ко Дню семьи, любви и верности.

Сотрудники компании присылали оригинальные семейные фото с рассказами о традициях отдыха. При оценке работ учитывались их необычность, композиционное и цветовое решение снимков, а также креативное описание семейного отдыха.

Ценные призы от «Дамате» получили три фотолюбителя, приславшие самые интересные истории. Конкурсные работы еще раз подтвердили, что работники компании предпочитают проводить свободное время с родными и друзьями в интересных и необычных местах.

«Дамате» ценит преемственность поколений, ведь счастливые и прочные семьи работников — залог успеха компании, а поддержка семейных ценностей и традиция является одним из ключевых принципов построения кадровой политики.

Сейчас в компании работает 280 семейных династий и 233 многодетных семьи. Трудовые династии — гордость и опора «Дамате». Сотрудники предприятия воспитывают более четырех тысяч детей до 16 лет. Причем ребята, вырастая, все чаще идут по стопам родителей: многие сейчас учатся в аграрном вузе и планируют устроиться в «Дамате».

Напомним, что в 2019 году в компании начали внедрять новую социальную политику. Эта мера была вызвана устойчивым ростом числа сотрудников в течение нескольких лет. Для успешного воплощения социальной политики «Дамате» регулярно проводит разные конкурсы и мероприятия для сотрудников и членов их семей. В планах компании — направить на реализацию программы 40 миллионов рублей, чтобы дальше развивать семейные ценности и традиции сотрудников.

Фотография: фото предоставлено ГК "Дамате"

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...