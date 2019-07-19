В «Дамате» наградили победителей конкурса среди семей

Сотрудники компании присылали оригинальные семейные фото с рассказами о традициях отдыха. При оценке работ учитывались их необычность, композиционное и цветовое решение снимков, а также креативное описание семейного отдыха.



Ценные призы от «Дамате» получили три фотолюбителя, приславшие самые интересные истории. Конкурсные работы еще раз подтвердили, что работники компании предпочитают проводить свободное время с родными и друзьями в интересных и необычных местах.

«Дамате» ценит преемственность поколений, ведь счастливые и прочные семьи работников — залог успеха компании, а поддержка семейных ценностей и традиция является одним из ключевых принципов построения кадровой политики.

Сейчас в компании работает 280 семейных династий и 233 многодетных семьи. Трудовые династии — гордость и опора «Дамате». Сотрудники предприятия воспитывают более четырех тысяч детей до 16 лет. Причем ребята, вырастая, все чаще идут по стопам родителей: многие сейчас учатся в аграрном вузе и планируют устроиться в «Дамате».

Напомним, что в 2019 году в компании начали внедрять новую социальную политику. Эта мера была вызвана устойчивым ростом числа сотрудников в течение нескольких лет. Для успешного воплощения социальной политики «Дамате» регулярно проводит разные конкурсы и мероприятия для сотрудников и членов их семей. В планах компании — направить на реализацию программы 40 миллионов рублей, чтобы дальше развивать семейные ценности и традиции сотрудников.