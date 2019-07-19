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Пензячка купила йогурт с мерзким сюрпризом

19 июля в 17:59 426 просмотров

Жительница Пензы рассказала в Сети о мерзкой покупке.

Фотографии продукта женщина опубликовала в группе соцсети «ВКонтакте». Она рассказала, что купила йогурт в магазине на улице Ульяновской.

«Испортили завтрак», — написала пензячка.

Судя по кадрам, у продукта еще не вышел срок годности, проколов на упаковке тоже нет. Пользователи в комментариях пошутили, что этот йогурт полезнее обычного, потому что там содержится природный антибиотик, который, по их мнению, спасет от многих болезней.

Напомним, в случаях покупки некачественных или испорченных товаров, необходимо обратиться в региональное управление Роспотребнадзора.

Фотография: скриншот - https://vk.com/black_pnz

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