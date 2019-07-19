В Пензе продолжают реализовывать проект «Единой России»

Члены общественного совета партийного проекта «Городская среда» оценили ход благоустройства объектов, которые в этом году приводят в порядок.

19 июля заместитель секретаря Пензенского регионального отделения «Единой России» по проектной работе Александр Еремкин, член регионального политического совета партии Анатолий Бирюзов, начальник управления ЖКХ Пензы Александр Утин и представитель подрядной организации встретились с жителями многоквартирных домов № 98 и 108 на проспекте Строителей.

Подрядная организация приступила к асфальтировке тротуара.

«Соотвественно с планом в каждом районе работа начинается с асфальтировки дорог. Асфальтирование начнется с сегодняшнего дня. Мы идем согласно графику», — пояснил Александр Утин.

Будут установлены новые информационные стенды с указанием дизайн-проекта, номером телефона подрядной организации и датой завершения благоустройства.

«В целом, работа организована на должном уровне. Уверен, что ремонт дворов будет завершен в срок», — отметил Александр Еремкин.

В 2019 году партийный проект «Городская среда» будет реализован в 32 муниципальных образованиях, включая городские и сельские поселения, на территории которых будут благоустроены 63 дворовые территории и 41 общественное пространство. На указанные это будет выделено более 427 млн рублей.