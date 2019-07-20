В Пензенской области готовятся к открытию два крупных предприятия (видео)

В Пензенской области до конца лета начнут работать два крупных производства. Одно из них базируется в Кузнецком районе и специализируется на производстве поролона, другое расположено в Сердобске, зоне опережающего социально-экономического развития, и готовится осваивать производство грибов. Крупные инвестиционные проекты позволят региону увеличить процент экспорта местной продукции в другие субъекты страны и за рубеж.

Профиль предприятия в Кузнецком районе, одного из крупнейших в России, — изготовление наполнителя для мягкой мебели пенополиуретана или, попросту говоря, поролона. Сейчас там создано 109 рабочих мест. И это только первый этап инвестиционного проекта. В будущем будут производить также матрасы, подушки и даже автокомпоненты. Все — гипоаллергенное и соответствует современным экологическим нормам.

«Вы знаете о том, что привлечение инвестиций, создание новых производств, — это один из главных приоритетов в работе Пензенской области и губернатора Ивана Александровича Белозерцева. Это не только налоговые поступления и дополнительные рабочие места для жителей региона. Часто открытие новых производств ведет за собой некий синергетический эффект в смежных областях у поставщиков, у предприятий, у потребителей этой продукции», — сказал заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Лузгин.

Общий размер инвестиций в этот проект уже превысил миллиард 400 миллионов рублей. Часть средств на строительство кузнецкого предприятия выделил федеральный фонд развития промышленности. Ожидается, что компания будет поставлять продукцию российским мебельным и матрасным фабрикам. В планах у руководства технопарка — около 30% готовой продукции экспортировать и за границу: в Азербайджан, Армению, Германию, Литву, Финляндию и Эстонию.

Еще одна ниша, которую завоевывает Пензенская область, — производство грибов. Ожидается, что в скором времени 10% всех шампиньонов в России будут производить в Сердобске.

«Данное производство было построено благодаря программе развития моногородов. Вы знаете, что Сердобск является одним из них. Компания получила поддержку по линии министерства сельского хозяйства и фонда развития моногородов. Она является первой запустившей производство на территории опережающего развития Пензенской области. Предприятие, на мой взгляд, — одно из самых современных в России», — сказал заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Лузгин.

В этот проект компания уже инвестировала порядка 1 миллиарда 800 миллионов рублей. Сердобскому району предприятие обеспечит больше 550 новых рабочих мест.

Открытие новых производств передового уровня соответствует ключевым целям национального проекта в сфере экономики, утвержденного президентом России Владимиром Путиным — увеличению доли несырьевого экспорта регионов, сообщает телеканал «Экспресс».