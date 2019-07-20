Сотрудники муниципалитетов будут наказывать организаторов стихийных свалок

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил научить служащих выявлять и наказывать тех, кто организует стихийные свалки.

В пресс-центре регионального правительства сообщили, что за минувшее полугодие в региональный минлесхоз поступило 54 материала о несанкционированных местах размещения отходов.

На сегодняшний день на территории региона зафиксировано 17 крупных свалок, они находятся в Башмаковском, Белинском, Вадинском, Городищенском, Камешкирском, Колышлейском, Лопатинском, Лунинском, Малосердобинском, Наровчатском, Неверкинском, Нижнеломовском, Никольском, Сосновоборском, Спасском, Тамалинском районах. Ликвидировать большинство из них планируют до 1 сентября.

«Это общая недоработка минлесхоза и глав названных муниципалитетов, слабая активность в профилактике. Мусор, как правило, целыми грузовиками на такие стихийные свалки везут. Глава района все свои крупные предприятия знает. Нужны административные комиссии, которые бы фиксировали факты нарушений, оформляли протоколы, накладывали взыскания. Должна быть системная работа», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Глава региона поручил организовать обучающий семинар для руководства муниципалитетов, выбрав в качестве площадки район, который успешнее всех ведет борьбу со стихийными свалками.