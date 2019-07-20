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В Ульяновском парке появится канатная дорога

20 июля в 10:37 388 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 20 июля проверил ход работ по реконструкции Ульяновского парка.

Согласно схеме развития территории, в парке будут располагаться сквер, несколько игровых площадок, обзорная площадка, горка на холмах, канатная дорога, дорожка для скандинавской ходьбы, тренажеры, многофункциональная спортивная площадка, веревочный парк, зона аттракционов и качели для взрослых.

Работники смонтировали 70% дорожек, готова к эксплуатации детская площадка, ее откроют уже сегодня. На входной группе расположится арт-объект «Часы». Кроме того, специалисты убрали все аварийные деревья.

«У людей была тревога, что парк застроят многоэтажками. Я всегда говорил, что мы этого не допустим», — отметил Иван Белозерцев.

Также в парке установили спортивную площадку. Отмечается, что зимой там будут заливать каток. Старую площадку демонтируют, вместо нее специалисты установят детский городок, а рядом поставят современные тренажеры.

Глава региона предложил установить в парке небольшой фонтан. Кроме того, он поручил проконтролировать обеспечение безопасности: установить «лежачих полицейских» рядом с парком и сделать пешеходные переходы.

Отмечается, что парк может открыться 25 августа.

Фотография: фото Анны Балашовой

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