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Головные боли и расстройство желудка. Чем опасен резкий отказ от сахара

20 июля в 11:00 372 просмотра
, чем опасен резкий отказ от употребления сахара и что делать для того, чтобы избежать негативных последствий отсутствия глюкозы.

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Диетологи рассказали, чем опасен резкий отказ от употребления сахара и что делать для того, чтобы избежать негативных последствий отсутствия глюкозы.

Отказ от употребления сахара поможет улучшить состояние кожи и успехи в тренажерном зале, повысить работоспособность и сделать сон крепче. Тем не менее следует с осторожностью отказываться от сахара, потому что он вызывает сильное привыкание, сообщает Life.ru.

«Отказ от сахара может вызвать головные боли, расстройство желудка, нарушение работы кишечника и прочие неприятные симптомы», — уточнили диетологи.

Специалисты отмечают, что такое состояние может длиться от пары дней до двух недель. Для облегчения подобного состояния рекомендуется пить больше воды и перекусывать обычными фруктами. После отказа от сахара можно заметить улучшение состояния кожи, волос, ногтей, снижение объема жировой ткани и много других положительных моментов.


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