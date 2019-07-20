Губернатор обещал помочь жителям поселка ЗИФ с водой

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 20 июля во время рабочей поездки посетил поселок ЗИФ. Местные жители рассказали главе региона о проблемах с водой.

Жители поселка отметили, что проблемы с водой в ЗИФе были всегда, но в 2019 году ситуация усугубилась. Председатель уличного комитета Владимир Захаров подчеркнул, что водоснабжение зимой может ухудшиться. Специалисты составят список людей, у которых ситуация — особенно критическая, чтобы организовать им доставку технической воды.

«Согласовали санитарно-защитную зону, проектно-сметную документацию (ПСД) отправили на экспертизу, в этом году планируем ее пройти. Кроме того, в 2019 году будем делать дорогу, на это заложим 21 млн рублей», — сказал мэр Виктор Кувайцев.

Иван Белозерцев сообщил, что вода ушла во многих регионах России, более миллиона граждан остались без качественной воды.

«В мой адрес было более 600 обращений по этой теме. Приняли областную программу, заложили сначала 57 млн рублей, сейчас 107 млн рублей. С водой мы вам поможем. Посмотрим по прохождению экспертизы ПСД», — рассказал глава региона.

Он добавил, что взял ситуацию под личный контроль.

Напомним, ранее поселок посещал Виктор Кувайцев. Он пояснил, что ПСД по водопроводу здесь была изготовлена одновременно с документацией в поселке Лесной. Однако из-за строительства развязки на трассе М-5 пришлось вносить в нее изменения. После получения положительного заключения экспертизы проект будет взят в работу.