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Жители Зари рассказали губернатору о проблемах с канализацией

20 июля в 12:19 256 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во время рабочей поездки 20 июля выслушал проблемы жителей микрорайона Заря.

В частности, местные жители рассказали главе региона о проблемах с канализацией.

«Они очень много делают самостоятельно. Все проекты, которые здесь реализованы, созданы вместе с жителями. Они сделали проектно-сметную документацию (ПСД) по водоотведению. На этот проект необходимо чуть больше 20 млн рублей. Эти средства мы будем закладывать на августовской сессии, чтобы работы выполнить зимой и завершить реализацию проекта в следующем году», — сообщил мэр Виктор Кувайцев.

Иван Белозерцев отметил, что в микрорайоне существуют также вопросы по дорогам и газификации.

«Все сразу сделать невозможно, но мы постараемся помочь вам», — подытожил глава региона.

Напомним, по ПСД уже получено заключение госэкспертизы, а также заключение по проверке достоверности сметной стоимости строительства, которая составляет более 21 млн рублей. Протяженность сети — около 5 км.

Фотография: фото Анны Балашовой

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