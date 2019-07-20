В Пензенской области выбрали лучшую доярку

Кандидаты выполнили тесты на знание физиологии молокообразования и молокоотдачи, гигиены содержания коров и помещений, устройства и эксплуатации доильного оборудования, получения молока высокого качества, техники безопасности. После этого им предстояло выполнить машинное доение коров. В пресс-службе регионального минсельхоза пояснили, что практическое задание включало в себя не только доение, но и разборка, сборка аппаратуры.

По итогам конкурса первое место завоевала Наталья Калязина из Мокшанского района. Второй стала специалист из Сосновоборского района Алия Челнакова. «Бронзу» вручили работнице хозяйства из Бековского района Елене Сукмановой.