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В Пензенской области выбрали лучшую доярку

20 июля в 12:41 228 просмотров

В Пензенской области прошел конкурс профессионального мастерства среди операторов машинного доения коров.

Кандидаты выполнили тесты на знание физиологии молокообразования и молокоотдачи, гигиены содержания коров и помещений, устройства и эксплуатации доильного оборудования, получения молока высокого качества, техники безопасности. После этого им предстояло выполнить машинное доение коров. В пресс-службе регионального минсельхоза пояснили, что практическое задание включало в себя не только доение, но и разборка, сборка аппаратуры.

По итогам конкурса первое место завоевала Наталья Калязина из Мокшанского района. Второй стала специалист из Сосновоборского района Алия Челнакова. «Бронзу» вручили работнице хозяйства из Бековского района Елене Сукмановой.

Фотография: http://mcx.pnzreg.ru/news/1442/

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