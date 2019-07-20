В Пензе отремонтируют Гагаринский путепровод

В Пензе состоялось совещание по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Подрядным организациям напомнили о сроках сдачи объектов и ответственности в случае отставания от графика производства работ, сообщает пресс-служба мэрии.

«Прошла половина сезона, в настоящее время ремонтными мероприятиями охвачено 75 крупных объектов. На всех уровнях ведем контроль за реализацией проекта, особое внимание уделяем автомагистралям. Прибавляйте темпы, заходите на оставшиеся участки», — сказал замглавы администрации города Юрий Ильин.

Отмечается, что одним из основных объектов ремонта станеи Гагаринский путепровод.