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В Пензе отремонтируют Гагаринский путепровод

20 июля в 16:31 242 просмотра
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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В Пензе состоялось совещание по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Подрядным организациям напомнили о сроках сдачи объектов и ответственности в случае отставания от графика производства работ, сообщает пресс-служба мэрии.

«Прошла половина сезона, в настоящее время ремонтными мероприятиями охвачено 75 крупных объектов. На всех уровнях ведем контроль за реализацией проекта, особое внимание уделяем автомагистралям. Прибавляйте темпы, заходите на оставшиеся участки», — сказал замглавы администрации города Юрий Ильин.

Отмечается, что одним из основных объектов ремонта станеи Гагаринский путепровод.


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