Россиянам будут субсидировать первоначальный взнос по ипотеке

Президент Владимир Путин дал поручение подготовить предложения по субсидированию первоначального взноса по ипотеке или компенсации процентной ставки.

Поручение было сделано правительству РФ и опубликовано на сайте Кремля. Предложения необходимо предоставить до 1 сентября.

Перечень поручений по жилищным вопросам утвержден в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». В него также вошли разработка требований к архитектурному облику домов, подготовка мер по развитию индивидуального жилищного строительства. Владимир Путин также поручил разработать механизмы обеспечения малоимущих жильем без передачи недвижимости в собственность, пишет Lenta.ru.