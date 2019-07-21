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Россиянам будут субсидировать первоначальный взнос по ипотеке

21 июля в 09:22 104 просмотра

Президент Владимир Путин дал поручение подготовить предложения по субсидированию первоначального взноса по ипотеке или компенсации процентной ставки.

Поручение было сделано правительству РФ и опубликовано на сайте Кремля. Предложения необходимо предоставить до 1 сентября.

Перечень поручений по жилищным вопросам утвержден в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». В него также вошли разработка требований к архитектурному облику домов, подготовка мер по развитию индивидуального жилищного строительства. Владимир Путин также поручил разработать механизмы обеспечения малоимущих жильем без передачи недвижимости в собственность, пишет Lenta.ru.


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