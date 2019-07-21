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Иван Белозерцев продлил мораторий на повышение цены на землю

21 июля в 09:47 374 просмотра
, на которых расположены объекты недвижимости. Его действие продлено до 1 января 2020 года.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вновь ввел мораторий на повышение стоимости участков, на которых расположены объекты недвижимости. Его действие продлено до 1 января 2020 года.

Как сообщает пресс-центр облправительства, мораторий касается неразграниченных участков, а также тех, что находятся в собственности Пензенской области. На участках должны быть объекты недвижимости.

«Сейчас цена земельных участков, расположенных в границах города Пензы, определяется по цене двадцатикратного размера ставки земельного налога за единицу площади участка, что составляет 30% от кадастровой стоимости земельных участков. Исключение — участки, на которых размещены индивидуальные жилые дома — 6% от кадастровой стоимости», — отмечают в пресс-центре.

Цена земельных участков, расположенных в границах иных населенных пунктов и за их пределами, определяется по цене десятикратного размера ставки земельного налога за единицу площади участка, что составляет 15% от кадастровой стоимости. Исключение — участки, на которых расположены дома — 3% от кадастровой стоимости.

В ряде субъектов Российской Федерации цена таких земельных участков гораздо выше, вплоть до 100% кадастровой стоимости земельных участков, например, в Республике Чувашия, Оренбургской области, добавили в пресс-центре.


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