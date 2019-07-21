Тимур Родригез в рамках челленджа сделал клип на песню Уитни Хьюстон

«Это видео — ода восьмидесятым, нашему детству и клипам на видеокассетах», — написал он.

Певец пояснил, что снял клип в рамках челленджа, который придумали актеры комедийного жанра Екатерина Варнава и Евгений Бороденко. Они записали небольшое видео под песню Уитни Хьюстон и предложили звездам сделать то же самое в память о великой исполнительнице.

К челленджу уже присоединился певец Сергей Лазерев, эстафету #ЗемляЭтоХьюстон передали исполнительнице Полине Гагариной.

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