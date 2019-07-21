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В Пензе из-за «доброты» посетителей зоопарка скончался жеребенок

21 июля в 11:14 1316 просмотров

В Пензе сотрудники зоопарка 21 июля сообщили печальную новость: из-за переедания скончался игривый малыш Шетлендской пони.

Ветврачи боролись за его жизнь семь часов, но медицина в этом случае оказалась бессильной.

«Чудесный жеребенок Шетлендской пони Спарты, появившийся на свет в апреле, погиб вчера вечером от заворота кишок. Семь долгих часов ветеринары пытались спасти малыша, но безуспешно. При вскрытии было обнаружено, что желудок бедняжки был переполнен едой и просто разорвался от излишка. После обильного угощения вчера наши врачи весь вечер пытались помочь жертве «добрых кормильцев», — написали сотрудники зоопарка.

Они в очередной раз призвали посетителей не кормить и не угощать животных, если они хотят видеть их живыми.

«Они же сами едят», «Я только травкой, что такого?» «Не делайте мне замечания, я сам все знаю!», «Они голодные, поэтому и едят», «Я ж мать, я должна исполнить желание своего дитятки покормить животное в зоопарке, он же ради этого и шел сюда» — эти и тысячи подобных фраз администраторы зоопарка слышат ежедневно. Все они не являются аргументом для нарушения запрета.

«Принципиальный игнор предупреждающих табличек, которыми усыпан зоопарк, приводит к ужасным последствиям. Пожалуйста, не кормите животных!» — призывают сотрудники зоопарка.

Фотография: скриншот https://www.facebook.com/zoo.penza/?__tn__=kCH-R&eid=ARDDyffYuth4VPni5HHqdj3HSXWwJss_fTUt2QQb-qL5D8P90gwJ0b4KG9NtorO6Cx2DHW132QUyK7Bm&hc_ref=ARToNqa7WFsBBa0Gn9826NtV2ypv26SzI7b9NLpLhErkDPQ8_0Uc4lRaCIG8H2xlTuw&fref=nf&__xts__[0]=68.ARDbo_JPEatX7swMIStGYdly7oRCCO4FqLkno_5WHdnoTZxT-v9_BdAlEE-Iq9u0JZctiL3vMGWhFiLEn_vKjqC6X4KHVh1t9aXaGPn4XYf2Fz2KhHkvf08_gOODE66p9gOEYwzR9sFSBZMdCsL4pK-ojOpl8QXquY7VWihiPMw3T2AQgQHNiQbJ1SgAY90uAmNZUwuPZe7D7oEEpX-6HMcU_RTqhcz2-kjzcca_MoG5YeQy_PaZF4OTRv-MqDJAx_VuaD0iRSvX2YCMNbU_44kEWimp3SuZNU8zHC1VjP2eWrHTNRaVxnuyNFSfLx3gGrBy-HeV07lPepcRdUnyBkq7DQ

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