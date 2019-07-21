В Пензе из-за «доброты» посетителей зоопарка скончался жеребенок

Ветврачи боролись за его жизнь семь часов, но медицина в этом случае оказалась бессильной.

«Чудесный жеребенок Шетлендской пони Спарты, появившийся на свет в апреле, погиб вчера вечером от заворота кишок. Семь долгих часов ветеринары пытались спасти малыша, но безуспешно. При вскрытии было обнаружено, что желудок бедняжки был переполнен едой и просто разорвался от излишка. После обильного угощения вчера наши врачи весь вечер пытались помочь жертве «добрых кормильцев», — написали сотрудники зоопарка.

Они в очередной раз призвали посетителей не кормить и не угощать животных, если они хотят видеть их живыми.

«Они же сами едят», «Я только травкой, что такого?» «Не делайте мне замечания, я сам все знаю!», «Они голодные, поэтому и едят», «Я ж мать, я должна исполнить желание своего дитятки покормить животное в зоопарке, он же ради этого и шел сюда» — эти и тысячи подобных фраз администраторы зоопарка слышат ежедневно. Все они не являются аргументом для нарушения запрета.

«Принципиальный игнор предупреждающих табличек, которыми усыпан зоопарк, приводит к ужасным последствиям. Пожалуйста, не кормите животных!» — призывают сотрудники зоопарка.