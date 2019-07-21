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Блогер просит разобраться со знаками на въезде в Пензу

21 июля в 11:51 324 просмотра
, предприниматель Антон Купрюшин на своей странице в Facebook разместил пост, в котором возмутился дорожными знаками на въезде в Пензу.

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Пензенский блогер, предприниматель Антон Купрюшин на своей странице в Facebook разместил пост, в котором возмутился дорожными знаками на въезде в Пензу.

«На въезде в Пензу со стороны Шемышейки висит знак 5.24.2 «Конец населенного пункта». Он позволяет водителям разгоняться до 90 км/ч. Еще раз — на въезде в город!

С обратной стороны — знак 5.23.2 «Начало населенного пункта». Видимо это о с. Засечное. Правда, тут как раз этот населенный пункт не начинается.

На самом деле все просто. Знаки установили строго наоборот. Никто на это не обращает внимания. Ни полиция, ни администрация, ни заказчик этих знаков», — написал он.

Чтобы разобраться в ситуации, редакция готовит официальный запрос в мэрию.

Фотография: фото, размещенные на странице Антона Купрюшина в "Фейсбук" https://www.facebook.com/antonkup?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARArjmYiisl56LlV4yjNnesc7eEUMrrEBGz6j0i7JaRejULJXO0tC0aSaFxaW-Y8GbUu84ut-W6-6E4d&hc_ref=ART_V6SbDql0kUmmeIlE2IXRlH0BqM_B9tG6O1QhS25kbz_GhYVPu9jVMM1t9QpZBfY&fref=nf

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