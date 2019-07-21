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В Пензе новая школа в Арбеково готова на 50%

21 июля в 12:25 252 просмотра

Мэр Пензы Виктор Кувайцев посетил стройплощадку новой школы в шестом микрорайоне Арбеково.

Об итогах визита он написал в Facebook.

«Степень готовности новой школы в шестом микрорайоне Арбеково — 50%. Возведен каркас здания, выполнены перекрытия этажей. Подрядная организация утепляет фасады, обустраивает инженерные системы внутри строения, занимается черновой отделкой помещений. Параллельно идет подготовка основания под спортивные площадки. В образовательном учреждении на 800 мест будет свое футбольное поле. Объект планируем сдать в декабре текущего года», — сообщил глава администрации.

Фотография: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2241378479508537&set=pcb.2241378592841859&type=3&theater

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