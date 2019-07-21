В Пензе новая школа в Арбеково готова на 50%

Об итогах визита он написал в Facebook.

«Степень готовности новой школы в шестом микрорайоне Арбеково — 50%. Возведен каркас здания, выполнены перекрытия этажей. Подрядная организация утепляет фасады, обустраивает инженерные системы внутри строения, занимается черновой отделкой помещений. Параллельно идет подготовка основания под спортивные площадки. В образовательном учреждении на 800 мест будет свое футбольное поле. Объект планируем сдать в декабре текущего года», — сообщил глава администрации.