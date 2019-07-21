В Пензе прокомментировали отсутствие бордюров на ул. Ленинградской

«На ул. Ленинградской у дома № 10 совсем отсутствуют бордюры, а в тех местах, где они имеются, они вросли в асфальт — нет разграничения между дорогой и тротуаром. Автомобилисты ставят свои машины там, где ходят люди, порой невозможно обойти припаркованные машины. Просим установить на данном участке новые бордюры, чтобы автомобилисты на заезжали на тротуар», — написал он.

В ответе на обращение вице-мэр Юрий Ильин указал, что средства, выделенные на ремонт улично-дорожной сети, распределены. Денег на установку бордюров на ул. Ленинградской нет.