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В Пензе прокомментировали отсутствие бордюров на ул. Ленинградской

21 июля в 14:12 42 просмотра
Жалобную книгу», чтобы рассказать об отсутствии бордюров на ул. Ленинградской.

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Житель Пензы обратился в «Жалобную книгу», чтобы рассказать об отсутствии бордюров на ул. Ленинградской.

«На ул. Ленинградской у дома № 10 совсем отсутствуют бордюры, а в тех местах, где они имеются, они вросли в асфальт — нет разграничения между дорогой и тротуаром. Автомобилисты ставят свои машины там, где ходят люди, порой невозможно обойти припаркованные машины. Просим установить на данном участке новые бордюры, чтобы автомобилисты на заезжали на тротуар», — написал он.

В ответе на обращение вице-мэр Юрий Ильин указал, что средства, выделенные на ремонт улично-дорожной сети, распределены. Денег на установку бордюров на ул. Ленинградской нет.

Фотография: фото автора жалобы http://penza-press.ru/ask

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