Питерский режиссер снимет фильм про пензенский «Зенит»

Показать болельщикам пензенский «Зенит» с другой стороны. Этой целью задался режиссер из Санкт-Петербурга Никита Литвинов. Над созданием небольшого фильма о команде гость из северной столицы работал на протяжении недели.

Игроки пензенского «Зенита» оказались в непривычной для себя роли. Все они в какой-то степени станут актерами фильма о своем клубе. Режиссер из Санкт-Петербурга Никита Литвинов фиксирует каждый шаг футболистов на играх и тренировках. Как житель северной столицы, где есть одноименный футбольный клуб, он хочет показать зрителям другой «Зенит», который далек

от многомиллионных трансфертов и семидесятитысячных арен.

«Мне хотелось бы показать «Зенит» сильным, живым, нужным. И самое главное, — что это команда, которая, несмотря на все трудности и тяготы, которые с ней происходят, продолжает идти вверх, продолжает побеждать и делает это не ради больших денег, не ради миллионов, а просто ради Пензы, ради своих болельщиков», считает Никита Литвинов, режиссер.

При выборе темы, Никита Литвинов неслучайно решил снять ролик именно про пензенский «Зенит». Он родился в Пензе, а в Санкт-Петербург перебрался 10 лет назад. Кроме того, лично успел поиграть за пензенскую команду. По словам режиссера, хотел внести свой вклад в дело популяризации клуба, чтобы трибуны были заполнены на каждом матче. Дело оставалось за малым — договориться с клубом. Это не всегда просто, однако руководство пензенского «Зенита» сразу пошло навстречу.

Поэтому на протяжении недели Никита Литвинов был постоянным гостем на играх, тренировках, а также в раздевалке клуба.

«Приятно, когда даже в Питере, где есть, за кого болеть, живет наш болельщик, болельщик пензенского «Зенита». Вдвойне приятно, что он занялся таким делом как популяризация «Зенита». Я думаю, что «Зенит» сейчас этого заслуживает. Он возглавляет турнирную таблицу, пусть и в третьем дивизионе. В прошлом году мы были только седьмыми», — уверен Николай Шумилин, пресс-атташе ФК «Зенит».

Впереди у Никиты Литвинова — много работы, необходимой для того, чтобы отснятый материал стал единым целым. В дальнейшем начинающий режиссер рассчитывает, что этот ролик вырастет в нечто большее, но для этого нужна поддержка продюсеров., сообщает «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.