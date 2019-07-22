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Белозерцев предложил американским бизнесменам реализовать в регионе проект

22 июля в 09:03 272 просмотра
«Monterey Mushrooms» Кионом Каземи. Стороны обсудили возможность реализации проектов американках бизнесменов в регионе.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился с вице-президентом компании «Monterey Mushrooms» Кионом Каземи. Стороны обсудили возможность реализации проектов американках бизнесменов в регионе.

Губернатор отметил, что для иностранных инвесторов в России созданы комфортные условия и привел ряд примеров успешного ведения бизнеса на Пензенской земле.

Кион Каземи поблагодарил Ивана Белозерцева за теплый прием, сообщили в пресс-центре облправительства.

«Это мой первый визит в Россию, и я очарован», — сказал он.

Также он рассказал о своем посещении завода по производству грибов в Сердобске, для которого его компания поставляет мицелий.

Иван Белозерцев предложил американским бизнесменам реализовать собственный инвестиционный проект в Пензенской области.

«Близкое расположение к Москве, удобная транспортная логистика позволяют в сжатые сроки доставить произведенную в Пензенской области продукцию до потребителя. Мы имеем все условия для развития бизнеса и рассматриваем все предложения по вложению инвестиций», — подчеркнул глава региона.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/ekonomika/172650/

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