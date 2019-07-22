Для зоопарков России установили новые нормы содержания животных

Для животных, которые обитают в зоопарках, определили нормы минимальной и максимальной жилплощади, сообщают «Известия».

Они предусмотрены новым ГОСТом, вступающим в силу в следующем году. Документ также рекомендует не пускать в зоопарки агрессивных посетителей, а для зверей — предусмотреть укрытия, где можно спрятаться от любопытных глаз. Такой нормы в правилах посещения многих зоопарков пока нет.

Другие правила поведения, в основном, схожи с теми, что действуют в зоопарках: запрещается кормить и дразнить питомцев, перелезать через ограждения, ставить и сажать детей на барьеры и ограды, шуметь, приводить с собой животных и распивать спиртное или быть в нетрезвом виде.

Как утверждают опрошенные «Известиями» специалисты, новым требованиям не соответствует около половины отечественных зоопарков. Возмутили экспертов и показатели максимальной площади вольера — в европейских зоопарках зона обитания хищников порой в десятки раз превышает предусмотренную российским документом.

Директор Ленинградского зоопарка Елена Скиба считает, что выросшему в неволе зверю комфортнее находиться в привычных условиях, и иногда, оказавшись на слишком большой площади, они умирают. В то же время в ряде зоопарков вольеры хищников меньше, чем установленные ГОСТом, и переселение в большие может создать для них стресс.

Напомним, из-за переедания в пензенском зоопарке скончался малыш Шетлендской пони. Ветврачи боролись за его жизнь семь часов, но медицина оказалась бессильной.