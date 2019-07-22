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Пензенцы опубликовали снимки массовой аварии на ГПЗ-24

22 июля в 09:20 344 просмотра
, в котором пострадали три автомобиля.

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В пензенских социальных сетях появилась информация о ДТП, в котором пострадали три автомобиля.

Так, в группе «Сова Пенза авто» соцсети «ВКонтакте» вечером 21 июля пользователь опубликовал фото с места происшествия. Авария случилась в микрорайоне ГПЗ-24. Судя по снимку, столкнулись Chevrolet, «Ока» и ВАЗ-2114.

В результате аварии машины получили значительные механические повреждения.

Очевидцы сообщили, что водитель иномарки вел себя неадекватно, и предположили, что он был нетрезв.

«Он выезжал с пляжа ГПЗ, ехав по Ангарской улице, собрал все бордюры, поэтому и на спущенных [колесах]. Удивлена, как он не собрал машины припаркованные у домов, хорошо, что сама во время в проулок завернула», — рассказала пользователь Татьяна.

Официальных данных о произошедшем нет.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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