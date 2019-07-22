В 9 районах Пензенской области ввели особый противопожарный режим

В девяти районах Пензенской области ввели особый противопожарный режим. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В список вошли Малосердобинский, Колышлейский, Городищенский, Лопатинский, Каменский, Бековский, Мокшанский, Нижнеломовский и Лунинский районы.

Отмечается, что основными местами возникновения пожаров из-за сухой и ветреной погоды стали открытые территории. Чаще всего вспыхивают сухая трава и мусор.

«С 1 января по 18 июля на территории области зарегистрировано 1697 случаев горения сухой травы и мусора, общая площадь — более 884 га», — уточнили в пресс-службе.

Во время действия особого противопожарного режима запрещается разводить костры на территориях дачных участков, частного жилого сектора, в местах отдыха и т. д. , сжигать мусор и сухую растительность, палить траву и проводить работы с огнем.

В пресс-службе напомнили, что нарушителям этих требований грозит штраф: физическим лицам — до 4000 рублей, должностным — до 30 000 рублей, а юридическим лицам — до 400 000 рублей, также виновный может понести и уголовную ответственность.