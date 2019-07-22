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В регионе приведут в порядок монументы, посвященные Великой Отечественной войне

22 июля в 09:37 234 просмотра
, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении Года памяти и славы — в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 22 июля на оперативном совещании в правительстве сообщил, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении Года памяти и славы — в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках этого указа глава региона поручил кабмину подготовить план мероприятий и создать оргкомитет по подготовке к празднованию 75-летия Победы. По его словам, к работе должны подключиться и районы Пензенской области.

«Есть три важных направления работы. В первую очередь, нужно посетить ветеранов войны, трудового фронта, выяснить, что нужно сделать для поддержания их здоровья, улучшения бытовых условий. Второе направление — нужно привести в порядок мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне. Мы понимаем, что не все объекты — в идеальном состоянии, необходимо привлечь к работе молодежь, студентов, школьников. Третье направление — патриотическое воспитание», — сказал Иван Белозерцев.


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