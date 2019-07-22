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Пензенцам покажут варианты будущей стелы Победы на ул. Пионерской

22 июля в 10:02 204 просмотра
, которую планируют установить в Пионерском сквере.

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22 июля в ходе совещания в правительстве главный архитектор Пензенской области Леонид Иоффе рассказал о ходе реализации проекта стелы Победы, которую планируют установить в Пионерском сквере.

«Проект подготовлен, на градостроительном совете мы его посмотрели. Были вопросы по организации небольших фонтанов, документация находится на экспертизе, и затем мы планируем работы проводить», — сообщил Леонид Иоффе.

Иван Белозерцев обратил внимание на неуверенность в его словах и поручил еще раз обсудить проект с рабочей группой.

«Должно быть понимание готовности проекта, цены вопроса. Нужна большая организационная работа и финансовые средства. Сколько нужно времени, чтобы вернуться к этой теме?» — поинтересовался глава региона.

Леонид Иоффе ответил, что на прошлой неделе обсуждался вопрос по стеле.

«Нужно разработать монументальный художественный образ. Это в смете заложено, с Союзом художников нужно проработать вопрос. Сегодня вечером доложу», — заверил он.

Губернатор отметил, что творческий процесс затянулся, времени нет.

«Пусть художники предложат два-три варианта, чтобы СМИ разместили их, граждане посмотрели. Давайте завершать творческий поиск», — сказал Иван Белозерцев.

Напомним, сквер на улице Пионерской планируют реконструировать. В частности, там хотят установить стелу с именами пензенцев-героев Отечественной войны.

Фотография: скриншот - https://www.penza-press.ru/lenta-novostey/143498/stela-vmesto-fontana-i-parkovka-s-gazonnoj-reshetkoj.-kakim-budet-skver-na-pionerskoj

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