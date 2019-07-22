Пензенцам покажут варианты будущей стелы Победы на ул. Пионерской

«Проект подготовлен, на градостроительном совете мы его посмотрели. Были вопросы по организации небольших фонтанов, документация находится на экспертизе, и затем мы планируем работы проводить», — сообщил Леонид Иоффе.
Иван Белозерцев обратил внимание на неуверенность в его словах и поручил еще раз обсудить проект с рабочей группой.
«Должно быть понимание готовности проекта, цены вопроса. Нужна большая организационная работа и финансовые средства. Сколько нужно времени, чтобы вернуться к этой теме?» — поинтересовался глава региона.
Леонид Иоффе ответил, что на прошлой неделе обсуждался вопрос по стеле.
«Нужно разработать монументальный художественный образ. Это в смете заложено, с Союзом художников нужно проработать вопрос. Сегодня вечером доложу», — заверил он.
Губернатор отметил, что творческий процесс затянулся, времени нет.
«Пусть художники предложат два-три варианта, чтобы СМИ разместили их, граждане посмотрели. Давайте завершать творческий поиск», — сказал Иван Белозерцев.
Напомним, сквер на улице Пионерской планируют реконструировать. В частности, там хотят установить стелу с именами пензенцев-героев Отечественной войны.