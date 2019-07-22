Белозерцев: Запрещаю собирать деньги с родителей на «школьные нужды»

По его словам, в бюджете заложено около 119 млн рублей на покупку учебников, средства переданы образовательным организациям.

«263 964 учебников уже начали поступать в школы. Они закупаются напрямую у издательств», — отметил Александр Воронков.

«То, что учебники закупают школы, а не минобр, не снимает с него ответственности. Нужно контролировать ход их передачи детям, чтобы родители не ходили по магазинам и не докупали их», — сказал Иван Белозерцев.

Глава пензенского минобра ответил, что обеспеченность школ учебниками составляет 100%.

«Мокшанский, Вадинский, Земетчинский и другие районы уже обеспечены учебниками. Также во все школы доставят бесплатные дневники. Они оформлены в соответствие с юбилеем Победы», — добавил министр образования.

«Они должны быть вовремя вручены, это важная задача. Запрещаю собирать деньги с родителей «на школьные нужды». Особенно это развито в Пензе, в сельских школах почти нет жалоб. В областном центре это болезнь. Я понимаю, если родители — бизнесмены и они сами готовы помочь улучшить материальную базу класса. Это одна ситуация. Но просить деньги со всех я запрещаю», — подчеркнул глава региона, поручив администрации областного центра провести встречу с директорами школ и обсудить проблему.