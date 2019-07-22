Белозерцев: Мы не должны уступать другим регионам по реализации нацпроектов
Онлайн-брифинг с министром спорта Пензенской области Григорием Кабельским
Блогер просит разобраться со знаками на въезде в Пензу
Отзыв на книгу Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза»
Наши новости
Помощник полпреда президента оценил подготовку к форуму «iВолга 2.0»
Бассейн и дискотеки. Комиссия проверила, чем заняты дети в лагере «Березка»
Пензенцев приглашают на нестандартный субботник с пикником и йогой
Валерий Востротин и Роман Романенков возложили цветы к памятнику Кижеватову
В Пензу на закрытие «Гвардейца-2» приехали почтенные гости
Пензенские ссузы будут обучать предпенсионеров новым профессиям
В Пензе инженерно-технический лагерь объединил 250 участников из 9 стран
Одаренные пензенцы поедут на специальную смену в пансионат у моря
Пензенцы отправятся на финальный хакатон в Казань
В Пензенской области прошла Тихвинская ярмарка

Белозерцев: Запрещаю собирать деньги с родителей на «школьные нужды»

22 июля в 10:14 912 просмотров

Министр образования Пензенской области Александр Воронков 22 июля на оперативном совещании в правительстве доложил о ходе закупки учебников.

По его словам, в бюджете заложено около 119 млн рублей на покупку учебников, средства переданы образовательным организациям.

«263 964 учебников уже начали поступать в школы. Они закупаются напрямую у издательств», — отметил Александр Воронков.

«То, что учебники закупают школы, а не минобр, не снимает с него ответственности. Нужно контролировать ход их передачи детям, чтобы родители не ходили по магазинам и не докупали их», — сказал Иван Белозерцев.

Глава пензенского минобра ответил, что обеспеченность школ учебниками составляет 100%.

«Мокшанский, Вадинский, Земетчинский и другие районы уже обеспечены учебниками. Также во все школы доставят бесплатные дневники. Они оформлены в соответствие с юбилеем Победы», — добавил министр образования.

«Они должны быть вовремя вручены, это важная задача. Запрещаю собирать деньги с родителей «на школьные нужды». Особенно это развито в Пензе, в сельских школах почти нет жалоб. В областном центре это болезнь. Я понимаю, если родители — бизнесмены и они сами готовы помочь улучшить материальную базу класса. Это одна ситуация. Но просить деньги со всех я запрещаю», — подчеркнул глава региона, поручив администрации областного центра провести встречу с директорами школ и обсудить проблему.

Фотография: фото Сергея Кожевникова

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...