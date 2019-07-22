Белозерцева возмутило затянувшееся благоустройство Западной поляны

Речь идет о территории от ул. Ленинградской и ул. Попова до ул. Окружной. По словам главы региона, работы по очистке там неоправданно затянули.

«Договаривались со строительными и дорожными компаниями, что они поучаствуют в этом мероприятии. Но ничего не делается сегодня. Если бы мы не приступили к очистке Западной поляны три года назад, до сих пор там бы ничего не было сделано. А все потому, что мы нашли силу воли и финансовые средства», — сказал он.

Иван Белозерцев поручил министру строительства и дорожного хозяйства региона Александру Гришаеву найти решения сложившейся ситуации.