Жительница деревни Лемзяйка Пензенского района рассказала в Сети об «инновационном» способе ремонта дорог.

Видеозапись появилась в группе соцсети «ВКонтакте». Автор ролика пояснила, что местные жители долгое время просили отремонтировать дорогу.

«Ну, вот и дождались. Все усыпано огромными кирпичами, невозможно проехать. Прощайте колеса», — добавила девушка.

Пользователи в комментариях отметили, что до этого «инновационного» ремонта проезжая часть была лучше.

«Какой ужас, раньше гораздо лучше дорога была», — возмутилась Анна.

«Лучше бы не ремонтировали. Там не только колеса оставишь, но еще и подвеску», — подчеркнул Александр.

Информационное агентство «Пенза-Пресс» готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации.