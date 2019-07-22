Российские ученые создают нейросеть из фильма «Она»

«Пока мы делаем только первые шаги по созданию такого помощника, как в фильме «Она» (16+), но более самостоятельного и учитывающего пожелания и потребности конкретного пользователя», — рассказал «Известиям» заместитель заведующего лабораторией когнитивных динамических систем МФТИ, старший научный сотрудник института проблем искусственного интеллекта РАН Александр Панов.
В основе программы — модель искусственного сознания. Она использует для принятия решений не символьную, а знаковую картину мира. То есть может не просто работать с данными, но и анализировать конкретные обстоятельства.
«Идея состоит в том, чтобы усовершенствовать диалоговые системы, такие как помощник Алиса или Siri, перейдя от простых голосовых интерфейсов к полноценным ассистентам, которые будут эффективно помогать человеку в решении повседневных и специальных задач», — пояснил другой сотрудник МФТИ и РАН Иван Смирнов.
Первым практическим воплощением такого «когнитивного ассистента» станет виртуальный тренер здоровья — скорее всего, в виде приложения для смартфона. Новая программа станет анализировать меняющиеся внешние факторы и психологические особенности конкретного пользователя.
Для составления психологического портрета с согласия владельца смартфона ассистент проанализирует открытые записи в соцсетях, фотографии и другую информацию, публикуемую пользователем.
Так нейросеть будет заботиться и о психическом здоровье пользователя. Например, если обнаружатся первые признаки депрессии, виртуальный тренер подскажет, как справиться с ними, или порекомендует ближайшего психотерапевта и поможет записаться на очный прием.