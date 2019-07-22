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Российские ученые создают нейросеть из фильма «Она»

22 июля в 10:50 84 просмотра
«когнитивный ассистент». Технология реализуется на передовых достижениях в области искусственного интеллекта (ИИ) и компьютерной лингвистики.

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Специалисты разрабатывают виртуального голосового помощника для сохранения физического и психического здоровья пользователей мобильных устройств. Он получил название «когнитивный ассистент». Технология реализуется на передовых достижениях в области искусственного интеллекта (ИИ) и компьютерной лингвистики.

«Пока мы делаем только первые шаги по созданию такого помощника, как в фильме «Она» (16+), но более самостоятельного и учитывающего пожелания и потребности конкретного пользователя», — рассказал «Известиям» заместитель заведующего лабораторией когнитивных динамических систем МФТИ, старший научный сотрудник института проблем искусственного интеллекта РАН Александр Панов.

В основе программы — модель искусственного сознания. Она использует для принятия решений не символьную, а знаковую картину мира. То есть может не просто работать с данными, но и анализировать конкретные обстоятельства.

«Идея состоит в том, чтобы усовершенствовать диалоговые системы, такие как помощник Алиса или Siri, перейдя от простых голосовых интерфейсов к полноценным ассистентам, которые будут эффективно помогать человеку в решении повседневных и специальных задач», — пояснил другой сотрудник МФТИ и РАН Иван Смирнов.

Первым практическим воплощением такого «когнитивного ассистента» станет виртуальный тренер здоровья — скорее всего, в виде приложения для смартфона. Новая программа станет анализировать меняющиеся внешние факторы и психологические особенности конкретного пользователя.

Для составления психологического портрета с согласия владельца смартфона ассистент проанализирует открытые записи в соцсетях, фотографии и другую информацию, публикуемую пользователем.

Так нейросеть будет заботиться и о психическом здоровье пользователя. Например, если обнаружатся первые признаки депрессии, виртуальный тренер подскажет, как справиться с ними, или порекомендует ближайшего психотерапевта и поможет записаться на очный прием.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/ipad-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8C-820272/

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