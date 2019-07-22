Пензенские предприятия «Дамате» за полгода выплатили 631 млн рублей налогов

В первом полугодии 2019-го налоги и сборы в бюджеты всех уровней от пензенских предприятий ГК «Дамате» составили 631 млн рублей. Из них более 303 млн рублей перечислили в областной бюджет.

Эти цифры подтверждают, что компания имеет статус одного из крупнейших аграрных налогоплательщиков Пензенской области. Регулярные налоговые отчисления предприятий, входящих в ГК «Дамате», способствуют социально-экономическому развитию региона.

Среди предприятий «Дамате» в Пензенской области — крупнейшие в стране комплекс по производству индейки, переработчик молока ОАО «Молочный комбинат «Пензенский». Также продолжаются мероприятия по расширению проекта по индейке до 155 тысяч тонн в год, идет строительство новых объектов в районах присутствия компании.

Объекты компании находятся в Нижнеломовском, Мокшанском, Вадинском, Спасском, Колышлейском и Наровчатском районах. Многие из них они появились лишь в 2018 году, но уже оказывают серьезное влияние на экономическое развитие сельских территорий, так как являются крупными налогоплательщиками. Так, за первое полугодие в Нижнеломовском районе отчисления предприятий «Дамате» составили более 170 млн рублей, в Мокшанском районе — почти 11,5 млн рублей, в Колышлейском — 11,4 млн рублей, в Вадинском — 9,2 млн рублей, в Спасском — 6 млн рублей, в Наровчатском — 2,6 млн рублей.

Отмечено, что «Дамате» регулярно совершает отчисления в фонды социального и медицинского страхования, Пенсионный фонд. Компания гарантирует сотрудникам достойную заработную плату и создает условия для их профессионального развития. Дальнейшее расширение «Дамате» в Пензенском регионе позволит увеличить объемы производства, а также создать новые рабочие места и обеспечить рост поступлений налогов и сборов в бюджет.