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Пензенцы борются за жизнь котенка со страшной болезнью

22 июля в 12:08 532 просмотра
«Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о котенке, который находится на грани жизни и смерти.

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Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о котенке, который находится на грани жизни и смерти.

«Наш новый маленький и очень тяжелый пациент — котенок Гномик. У малыша — травма восьмого позвонка, которая повлекла за собой атонию мочевого пузыря. Из-за того, что он долго не мог сходить в туалет самостоятельно, мочевой переполнился, это привело к его разрыву! Мы провели экстренную операцию и ушили мочевой. Скажем честно, ситуация просто отвратительная, массажем отжимать мочу нельзя, только проколом. Приходится ежедневно отвозить Гномика в клинику для манипуляций», — написали волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».

Они пояснили, что пушистику предстоит сложнейшая реабилитация, которая займет много времени и сил. В ближайшие недели, как отметили сотрудники фонда, положительной динамики не будет.

«Этого котенка мы не хотели брать по нескольким причинам: половина сотрудников фонда сейчас в отпуске, людей не хватает, врачи тоже в отпуске, а животных слишком много. Люди привезли этого котенка и хамством пытались его «впарить», кидаясь громкими обещаниями, которые, как обычно, остаются только на словах. Опять вся ответственность легла нам на плечи, нам очень тяжело», — добавили волонтеры.

Подробнее о том, как помочь сотрудникам фонда спаси малыша, можно узнать здесь.

Фотография: скриншот - https://vk.com/animalspnz_fund58

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