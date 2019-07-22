В Пензенской области усилят работу по борьбе с теневой занятостью

О росте доходов населения и уровня зарплат рассказал руководитель Пензастата Максим Уханов.

«Номинальные денежные доходы населения Пензенской области за первое полугодие 2019 года составили 174,1 млрд рублей, или 103,4% к первому полугодию 2018-го. Среднедушевой денежный доход увеличился на 4,5%, или на 941 рубль, и составил 22019 рублей», — сообщил он.

Увеличились и потребительские расходы: по словам Максима Уханова, в первом полугодии 2019 года они выросли на 7,3%, или на 1304 рубля, и составили 19270 рублей.

Губернатор Иван Белозерцев призвал председателя правительства Николая Симонова, зампредов и членов кабмина обратить внимание на работу по легализации трудовых отношений и повышению зарплат, которую необходимо вести с руководителями предприятий всех форм собственности.

«Та работа, которую мы с вами вели в прошлом году и в первом полугодии 2019-го, дает определенные результаты, но сказать о том, что мы ее сделали на оценку «хорошо», я тоже не могу. По прошлому году у нас по росту зарплат в ПФО — второе место, давайте и в этом году работать активно. Чтобы зарплаты росли и не выплачивались в конвертах. Эта проблема у нас есть», — отметил глава региона.

По предварительным данным, средняя заработная плата во всех пензенских организациях за период с января по июнь 2019 года составила 29233 рубля, или 107,5% к первому полугодию 2018 года, добавил глава Пензастсата.

«По темпам роста зарплат мы и в этом году занимаем второе место в ПФО. По предварительным данным, самая высокая зарплата наблюдалась в организациях, осуществляющих финансовую и страховую деятельность, — 39 965 рублей. Самая низкая — в сфере операций с недвижимым имуществом, — 19 154 рубля», — рассказал он.

Иван Белозерцев усомнился в реальности доходов риелторов.

«Они работают с недвижимостью, и что это за зарплата? Наличными отдают, в тени. Деятельность гостиниц надо тоже отслеживать, сферу строительства. Надо легализовывать трудовые отношения», — подчеркнул он.

Губернатор поручил Николаю Симонову вместе с минпромом подготовить заседание Ассоциации промышленников, на котором рассмотреть наиболее острые вопросы и проблемы.

«Нужно пригласить спикера федерального уровня и рассмотреть вопрос повышения производительности труда. Этим надо заниматься в рамках нацпроекта, это записано в индикативных показателях. И это влечет повышение зарплаты, что является важнейшей задачей. Нам важно, чтобы молодежь оставалась здесь. А она будет оставаться, когда будут рабочие места и хорошая оплата труда, комфортные условия для проживания. Сейчас идет отток из Москвы наших трудовых ресурсов, особенно в районы возвращаются, потому что созданы рабочие места, есть зарплата», — сказал Иван Белозерцев.