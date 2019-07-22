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В России ужесточат правила провозки багажа через границу

22 июля в 12:33 198 просмотров
, сообщает «Российская газета».

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Россияне с 19 августа будут перевозить ручную кладь из-за границы по новым правилам, сообщает «Российская газета».

Теперь пассажиры смогут ввести в Россию не более пяти килограммов фруктов и овощей, а также не более трех букетов цветов без фитосанитарных сертификатов. В одном букете может находиться не более 15 цветков. Для более крупных партий понадобятся сопроводительные документы. Если их нет, то продукцию вернут обратно или уничтожат, а платить за это придется собственнику.

Отмечается, что ограничение установили на ввоз подкарантинной продукции. Новые правила затронут пассажиров всех видов транспорта, а также членов экипажа, которые будут пересекать границу Евразийского экономического союза. Кроме того, ограничения будут касаться почтовых отправлений.


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