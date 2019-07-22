В России ужесточат правила провозки багажа через границу

Теперь пассажиры смогут ввести в Россию не более пяти килограммов фруктов и овощей, а также не более трех букетов цветов без фитосанитарных сертификатов. В одном букете может находиться не более 15 цветков. Для более крупных партий понадобятся сопроводительные документы. Если их нет, то продукцию вернут обратно или уничтожат, а платить за это придется собственнику.

Отмечается, что ограничение установили на ввоз подкарантинной продукции. Новые правила затронут пассажиров всех видов транспорта, а также членов экипажа, которые будут пересекать границу Евразийского экономического союза. Кроме того, ограничения будут касаться почтовых отправлений.