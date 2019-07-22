В Иркутскую область доставили гуманитарную помощь из Пензы

В города Тайшета и Тулун прибыл грузовой автомобиль с гуманитарной помощью из Пензы. Он преодолел 4600 километров до пункта назначения, его встретили представители иркутского регионального отделения партии «Единая Россия».

В посылке — мука высшего сорта, сахар, кондитерские и макаронные изделия, гречневая крупа и питьевая вода, а также обои.

Благодарность высказал председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Сокол в телефонном разговоре с председателем регионального Законодательного Собрания Валерием Лидиным.

«Очень важно протягивать руку помощи ближним. Надеемся, что Иркутской области удастся оправиться от таких серьезных последствий за минимальные сроки», — сказал Валерий Лидин.

«Груз, прибывший, из Пензы, на сегодняшний день очень востребован. Уже с завтрашнего дня волонтеры распределят по семьям», — рассказала исполнительный секретарь тайшетского местного исполнительного комитета партии Ксения Бирюкова.

Напомним, в Иркутской области затопило 83 населенных пункта в шести районах. Всего в области было подтоплено почти 6,7 тысяч жилых домов, в которых проживали около 32,7 тысяч человек, в том числе — 4050 детей. В результате наводнения пять человек погибли, 744 пострадали, 153 госпитализированы.