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Валерий Лидин прокомментировал итоги форума регионов России и Беларуси

22 июля в 13:36 170 просмотров

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин принял участие в работе форума регионов России и Беларуси в Санкт-Петербурге.

Валерий Лидин рассказал, что в рамках мероприятия были проанализированы итоги деятельности в преддверии юбилейной даты и намечены перспективы дальнейшей интеграции в экономике, финансовой сфере, промышленности, гуманитарных направлениях, спорте, культуре и образовании, как на уровне двух стран, так и регионов.

«Между нашими государствами — крепкие дружеские отношения, которые подкреплены соглашениями о сотрудничестве по реализации социально-экономических проектов. Наши общие усилия направлены на сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне, представители братского народа приглашены для участия Годе памяти и славы, который в России объявлен в 2020 году. Планируется проведение совместных образовательных и гуманитарных мероприятий, проектов в области культуры и молодежной политики, а также спортивных соревнований», — пояснил он.

В пресс-службе регионального ЗакСобрания уточнили, что все озвученные предложения войдут в итоговый документ форума. По итогам мероприятия подписано более 60 соглашений и других документов, в том числе — коммерческие контракты на общую сумму 125,5 млн долларов, а также одно трехстороннее — по финансированию совместных проектов на сумму до 50 млн долларов.

Следующий форум регионов пройдет в 2020 году в Беларуси.


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