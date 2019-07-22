МегаФон разработал экосистему для бизнеса и муниципалитетов

МегаФон представил серию наиболее востребованных решений на платформе IoT, которые предназначены для дистанционного контроля, учета и автоматического анализа различных параметров функционирования производств, предприятий и городской среды.

Новые продукты МегаФона «ВидеоАналитика», «Умное ЖКХ», «Цифровая управляющая компания» и «Экологический мониторинг» используют программные обеспечения отечественной разработки и поддерживают широко распространенные в России информационные системы, благодаря чему могут использоваться как в решении задач частного бизнеса, так и для формирования систем «умный город» на региональном и муниципальном уровне.

Концепция «умного города» предполагает интеграцию информационных и коммуникационных IoT технологий для управления городским имуществом и контроля инфраструктурных процессов. Различные сенсоры и видеокамеры с помощью «интернета вещей» объединяются с серверами и базовыми станциями сотовой связи, образуя среду для мониторинга, анализа и принятия ситуативных решений в автоматическом режиме, а также для предсказывания критических ситуаций.

На сегодняшний день МегаФон обладает богатым опытом и обширной экспертизой в данной сфере. Компания обслуживает 40% всех использующихся в России sim-карт для IoT-решений. Выйдя на рынок «интернета вещей» в 2016 году, МегаФон к настоящему времени довел общую абонентскую базу в этом секторе до 7 млн клиентов, уверенно занимая первое место по этому показателю.

Благодаря эффективности и востребованности собственных разработок, МегаФон формирует тренды, которым впоследствии следуют другие игроки российского рынка «интернета вещей». В настоящее время решения компании для «умных городов» успешно применяются в Брянске, Иннополисе, Сочи, Самаре, Челябинске. В стадии внедрения находятся проекты в Москве, Санкт-Петербурге, республике Удмуртия, Ульяновской, Псковской, Новгородской и Саратовской областях.

Линейка новых продуктов компании для «умного города» построена на платформе отечественной разработки, включенной в реестр российского программного обеспечения. Это позволяет использовать ее не только в B2B, но и в B2G процессах. Это критически важно для продуктов, предназначенных для интеграции и эксплуатации в формате «умного города».

МегаФон обладает собственной автоматизированной платформой управления sim-картами, поставляемой клиенту в составе пакетов услуг и продуктов. Автоматизированная платформа предназначена для повышения удобства при операциях с сотнями и тысячами sim-карт, позволяя быстро и незатратно активировать и блокировать sim-карты, подключать и отключать услуги и пакеты услуг. Решение действует в автоматическом режиме согласно сделанным пользователем настройкам и не нуждается в постоянном участии операторов.

В 2018 году М2М платформа управления sim-картами МегаФона была признана самой удобной среди всех операторов российской «большой тройки». Аналогичные решения имеются у каждого из них, но проводившее внешнюю экспертизу рейтинговое агентство AC&M официально оценило платформу МегаФона как наиболее комфортную с точки зрения удобства пользователей и скорости выполнения операций.