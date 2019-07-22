Белозерцев: Чтобы молодежь осталась в регионе, нужны места с хорошей зарплатой

Губернатор Иван Белозерцев в очередной раз обратил внимание членов кабмина на работу по легализации трудовых отношений.

«Многие компании находятся в «тени». Та работа, которую мы с вами вели в прошлом году и в первом полугодии 2019-го, дает определенные результаты, но сказать о том, что мы ее сделали на оценку «хорошо», я тоже не могу. По прошлому году у нас по росту зарплат в ПФО — второе место, давайте и в этом году работать активно. Чтобы зарплаты росли и не выплачивались в конвертах. Эта проблема у нас есть», — сказал он.

Также глава региона отметил, что нужно формировать нетерпимость к выдаче зарплат «в конвертах».

Иван Белозерцев поручил вынести обсуждение вопросов легализации трудовых отношений, развития системы бережливого производства и повышения производительности труда на заседание Ассоциации промышленников Пензенской области.

«Повышение производительности труда — одна из задач нацпроекта. Это позволит повысить и зарплату. Для нас важно, чтобы молодежь оставалась работать в регионе, а она будет оставаться тогда, когда есть хорошая заработная плата и хорошее рабочее место. Это первое условие. А затем много сопутствующих — система образования, здравоохранения, комфортные условия для проживания», — подчеркнул он.