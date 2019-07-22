Пензенцы возмущены повышением стоимости проезда в Спутник

В одном из пензенских пабликов в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение о повышении стоимости проезда в маршрутках, следующих до Спутника.

Судя по фото, цена одной поездки с 23 руб. повысилась до 25 руб. по городу, а до Спутника — до 27 руб. Однако не уточняется, какой это маршрут.

Напомним, в Пензе с 8 июля на ряде маршрутов повысили стоимость проезда. Изменения тогда не коснулись маршруток № 149 и № 130, которые как раз едут до Засечного.

Повышение цен в общественном транспорте города вызывает множество вопросов. Подробнее об этом можно почитать здесь.

Ранее мы писали, что мэрия направляла запросы в УФАС и прокуратуру относительно обоснованности повышения стоимости проезда. Также запрос в антимонопольный орган сделало и информационное агентство «Пенза-Пресс».