Прокуратура не нашла нарушений в проверках бизнеса Николая Кузякова

Предприниматель рассказал о том, что количество внеплановых проверок его предприятия выросло. В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что в отношении бизнесмена никакие проверки не проводились.
«Имевшее место взаимодействие предприятия с контролирующими органами проверками не являлось, административные санкции не принимались», — уточнили в ведомстве.
В июне 2019 года на предприятии проверяли исполнение природоохранительного законодательства, нарушений не выявили. Помимо этого, бизнесмена Николая Кузякова приглашали на заседание комиссии по исполнению законодательства о налогах и сборах. По его результатам никакие предписания предпринимателю не выдавали.
Каких-либо проверочных мероприятий в отношении бизнесмена сотрудниками налоговой тоже не проводилось.
В 2018 году на предприятии было всего две проверки. Она из них была плановой, а вторая — внеплановой, которую провели в рамках межведомственного взаимодействия информации, добавили в пресс-службе.
«Основания для проведения проверок у контролирующих органов имелись. В соответствии с требованиями законодательства, проведение указанных проверок с органами прокуратуры согласованию не подлежало. Права бизнесмена не нарушались», — уточнили в ведомстве.
Однако одна проверка, которую проводила инспекция труда, все-таки прошла с нарушением. Не были соблюдены требования законодательства при подготовке распоряжения о ее проведении и оформлении результатов. В связи с этим прокуратура внесла представление.
«Каких-либо грубых нарушений, влекущих признание проверки незаконной, контролирующим органом допущено не было», — подытожили в пресс-службе.