Белозерцев поручил тщательно контролировать выплату субсидий аграриям

В Пензенской области намолотили 30 тысяч тонн зерна. Об этом стало известно 22 июля на оперативном совещании в региональном правительстве.

Урожай убирают уже во многих районах области. На сегодняшний день обмолочено 10,8 тысяч га, получено 28 тысяч тонн зерновых. Наибольшей урожайности удалось достичь в Башмаковском, Спасском и Вадинском районах, сообщили в пресс-центре облправительства.

Губернатор Иван Белозерцев напомнил подчиненным, что необходимо жестко контролировать ввод земель в сельскохозяйственный оборот и выплату субсидий тем аграриям, которые выполняют эту работу.

«Нужно взять на контроль те компании, которые представляют документы на субсидирование. Все должно быть проверено, запротоколировано вплоть до видеофиксации», — сказал он.