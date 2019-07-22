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Жила с пулей в груди. Пензенцы рассказали шокирующую историю собаки

22 июля в 15:58 314 просмотров
«Рука помощи бездомным животным» рассказали в группе соцсети «ВКонтакте» жуткую историю о собаке, в которую стреляли.

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Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в группе соцсети «ВКонтакте» жуткую историю о собаке, в которую стреляли.

Щенка волонтерам подкинули в сентябре 2018 года.

«Приехала скандальная женщина, которая швырнула крохотного щенка и сбежала. За углом стояла ее подружка.

Подброшенная малышка была очень славная, чистенькая и вовсе не походила на уличного щенка. Она протягивала лапки через клетку ко всем гостям. Однажды к нам в центр приехала девушка, которая забрала ее к себе. Щенок стал домашним, его назвали Василисой», — рассказали сотрудники фонда.

Ей сделали стерилизацию, и она резко захандрила. Оказалось, что все время в грудной клетке собачки находилась пуля.

«Свинец — ядовитый металл, медленно он отравлял организм Васьки, а операция в этой ситуации стала пусковым крючком. Вася умерла в дороге, ее везли на операцию в саратовскую клинику, чтобы извлечь пулю», — написали волонтеры.

Фотография: скриншот - https://vk.com/animalspnz_fund58

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