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В СКР сообщили жуткие подробности смерти молодой кузнечанки

22 июля в 16:15 356 просмотров
утонула 23-летняя девушка. Следователи проводят проверку.

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В Кузнецком районе Пензенской области утонула 23-летняя девушка. Следователи проводят проверку.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, днем 21 июля кузнечанка вместе со своей маленькой дочерью плавала в пруду на надувном матрасе. Через некоторое время одна из отдыхающих заметила, что ребенок остался один в воде, она подплыла к малышке и помогла ей добраться до берега. После женщина вызвала полицейских.

На место происшествия приехали сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра. Они нашли тело девушки в водоеме.

«При первоначальном осмотре каких-либо телесных повреждений на погибшей не обнаружено. По предварительным данным, она захлебнулась в воде», — уточнили в пресс-службе.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Фотография: http://penza.sledcom.ru/news/item/1375047/

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